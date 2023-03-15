Kayserispor eski Başkanı Gözbaşı´ya 'çirkin kadın' söylemi hakaret sayılmadı



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİSPOR eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından 'Çirkin kadın' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Kemal Y.'nin, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme hakimi davaya konu sözlerin, kaba, rahatsız edici ve nezaket dışı bir söylem tarzı olduğu gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta, Kayseri'de meydana geldi. Kemal Y., iddiaya göre, Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından "Bu çirkin kadın Fener'in yalakası zaten" diye yorum yaptı. Şikayet üzerine Mehmet Y. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kemal Y. katılmazken, müşteki Berna Gözbaşı'nın avukatı hazır bulundu. Sanık Kemal Y. daha önce verdiği ifadesinde, "Söz konusu yorumu hatırlamıyorum. Muhtemelen 'Fener'in yardımcısı' demek isterken, klavye otomatik yazmış olabilir. 'Çirkin kadın' tabirini yazdığımı hatırlamıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım" demişti.

Savcı, emsal Yargıtay kararları neticesinde sanık hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme hakimi Birol Küçük ise, sanık Kemal Y.'nin, söz konusu söylemlerinin, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı olduğu gerekçesiyle söz konusu suçun oluşmadığı gerekçesiyle sanığın, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasından beraatine hükmetti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-03-15 10:33:52



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