Kahramanmaraşlı depremzede: Yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti

Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Ramazan Ustamazman'ın (35) 30 yakını, hayatını kaybetti. Esnaf olan Ustamazman, "Depremde 'Kıyamet koptu, öldük' dedik. Evden çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkanlarımız ve evlerimiz gitti. İş yerimde sıkıntı yok ama depolarım yıkıldı. Burası hayalet şehir oldu" dedi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan ve esnaflık yapan Ramazan Ustamazman'ın 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ev ve iş yeri hasar alırken, yıkılan deposunda eşyaları ise enkaz altında kaldı. Ustamazman, depremler nedeniyle 30 yakınını kaybetti. Ustamazman, "Depremde 'Kıyamet koptu, öldük' dedik. Evden çıkmaya çalıştık ama çıkamadık. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkanlarımız ve evlerimiz gitti. Yardıma muhtacız. Ben sanayide esnaftım. İş yerimde sıkıntı yok ama depolarım yıkıldı. Depolarımdaki mallar da gitti" diye konuştu.
Zor durumda olduklarını belirten Ustamazman, "Yapacak hiçbir şey yok. Hayat devam ediyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Gıda ve yemek veriliyor ama su sıkıntımız var. Benim yakınlarımdan 30 kişi hayatını kaybetti. Bir şey yapamıyoruz. Bu bir kıyametti. İnsanların evleri, iş yerleri, canları gitti. Burası hayalet şehir oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-03-15 11:18:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.