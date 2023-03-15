Depremin vurduğu Malatya´ya konteynerler trenle taşınıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)ANKARA'da trene yüklenen 75 konteyner, Malatya´daki depremzedelere götürülmek için yola çıkarıldı. Konteyner yüklü tren, Kayseri'de dron ile görüntülendi.

AFAD´ın organizasyonuyla 75 konteyner Ankara'da trene yüklenerek depremin vurduğu illerden Malatya´ya götürülmek için yola çıkarıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tren, Kayseri'ye geldi. Kayseri'de mola veren tren, bir süre sonra yoluna devam etti. Konteyner yüklü tren, havadan dron ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-03-15 12:40:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.