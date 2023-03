Kayseri'de kahvehaneci cinayeti sanığına 18 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz'ün (51), müşterisinin kuzeni Ömer Alp Göker tarafından öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Göker'i, 'tahrik' indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 23 Mayıs'ta, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahve sahibi Süleyman Cingöz ile müşterisi Ozan G. tartıştı. Tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker'i kahveye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker, eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü ağır yaraladı. Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C. de ellerine geçirdiği sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker'e vurdu. Süleyman Cingöz, hayatını kaybederken, diğer 3 kişi de birbirlerinden şikayetçi oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında olay sonrası tutuklanan müşteki sanık Ömer Alp Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C. hakkında ise 'silahla basit yaralama'dan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Ömer Alp Göker ile müşteki sanıklardan ölen Cingöz'ün oğlu B.C., Hacı Osman C. ile Cingöz'ün şikayetçi eşi, kızları, ağabeyleri ve kız kardeşleri hazır bulundu. Duruşmada sözleri sorulan müşteki sanık Ömer Alp Göker, "5 kişi üstüme saldırdı. Süleyman'ı öldürme kastım yoktu. Kendisini ne tanırdım ne de bilirdim. Burası normal bir emeklinin gidip, çay içtiği ve gazete okuduğu bir kahvehane değildi. Gece geç saatlere kadar açık bir kumarhaneydi. Ben oraya kuzenim Ozan'ı almaya gitmiştim. Bana küfredip, saldırmaya başladılar. Benim yarım saat içinde hayatım karardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Alp Göker'i, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Ozan G.'nin ise 'yaralama' ve 'suç üstlenme' suçundan 10 ay hapis, tutuksuz sanıklardan Hacı Osman C.'nin de 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, sanık B.C.'nin ise aynı suçtan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-03-15 16:50:23



