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Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı; depremde ölenler için dua edildi

DHA

Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı; depremde ölenler için dua edildi


Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi´nde 'Miçing ayini' düzenlendi. Ayinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu´daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi´nde yapılan Miçing ayinine, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği, yılda bir kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Biz geleneksel olarak her sene Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'ni ziyaret eder, ayinimizi sunardık. Pandemi nedeniyle 3 yıldır gelemiyoruz. Allah'ın izniyle bugün bunu gerçekleştireceğiz. Ecdadımız ve ülkemiz için dua edeceğiz. Özellikle depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için dua edeceğiz. Allah onlara rahmet eylesin" dedi.
'ÖNEMLİ BİR AYİNLE BUGÜNÜ KUTLAYACAĞIZ'
Kayseri'nin önemli bir şehir olduğunu söyleyen Sahak Maşalyan, "Burada bizim Hristiyan geçmişimiz var. Bu şehrin zenginliğini oluşturuyor. Bu kilisenin burada olması ve bizim buraya gelerek yıllık ibadetimizi yapıyor olmamız, gelen turistlere kilisenin açılıyor olması Kayseri'ye ayrı bir değer kazandırıyor. Bu şehrin çok kültürlü, renkli mozaiğini göstermesi açısından önemli. Biz buradan İskenderun ve Hatay'a da giderdik. O turlar iptal edildi. Onun için buraya bireysel olarak gelenler katıldı. Bir de kilise tamirattan geçti. Kiliseyi tekrar ibadete açmak için burada ayin yapmamız gerekiyordu. Küçük katılımla ama önemli bir ayinle bugünü kutlayacağız" diye konuştu.
`HEP BERABER BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKACAĞIZ´
Miçing ayini hakkında bilgi veren Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ise "Öncelikle depremden ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Geride kalanlara da acil şifalar dilemek istiyorum. Hep beraber bu işin içinden çıkacağız. Depremin yaralarını saracağız diye düşünüyorum. 'Miçing ayini', her sene bizim 'paskalya orucu' diye tabir ettiğimiz orucun ortasına gelen zaman sürecidir.  Tam o zamana denk geldi. Onu icra etmeye geldik. Fakat depremden dolayı az insan katıldı. Buradan İskenderun ve Hatay'a gidiyorduk. Depremden dolayı yine gidilemeyecek. Buna şükürler olsun diyelim. İstanbul'da düzenlenen ayinde depremden dolayı hayatını kaybedenler için dualar edildi. Burada da edilecek" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-03-17 12:10:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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