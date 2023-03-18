Dimitrios Kolovetsios: Arayı iyi değerlendirmek istiyoruz



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Dimitrios Kolovetsios, "Bir haftayı boş geçiriyoruz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki maça tüm konsantrasyonumuzla hazırlanıyoruz" dedi.

Süper Ligin 26´ncı haftasında Hatayspor ile karşılaşması gereken Kayserispor, rakibi ligden çekildiği için bu hafta maç yapmayacak. Geçen hafta Antalyaspor´a mağlup olan sarı-kırmızılılar 4 günlük aranın ardından çalışmalarına kulüp tesislerinde başladı. Kayserisporlu futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Lionel Carole ile Majid Hosseini antrenmana katılmadı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmandan önce açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Dimitrios Kolovetsios, "Antalyaspor maçından sonra hocamız izin vermişti. Hemen akabinde çalışmalarımıza başladık. Antalyaspor maçından önce kentte depremler oldu. Bu yüzden tedirgin olduk. Uyuyamadık. Yorgun bir şekilde maça çıktık. Yeni isimlerle oynamıştık. İyi oynayamadık. Ayrıca o gün kadroda uzun zamandır oynamayan, sakatlıktan dönen arkadaşlarımız da vardı. Bunun da etkisiyle iyi bir oyun sergileyemedik. Bir haftayı boş geçiriyoruz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki maça tüm konsantrasyonumuzla hazırlanıyoruz. Biz deprem alanının içerisinde değiliz ama bizi etkiledi. Endişelendiğimiz bir durum var ama tesiste kalıyoruz, kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

BİLAL BAYAZİT: ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Genç kaleci Bilal Bayazit ise, "Uzun bir araya girdik. İyi çalışıyoruz. Son maçta iyi skor alamamıştık, onu çalışarak atlatacağımızdan eminim. Deprem nedeniyle üzgünüz. Kayserispor'da çok mutluyum. Bu yüzden sözleşmemi iki yıl daha uzattım. İleride ne olur bilemem ama ben burada oynadığım için gurur duyuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir transfer olacaksa benim için de kulübüm içinde hayırlı olsun" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dimitrios Kolovetsios´un açıklamaları

Bilal Bayazit´in açıklamaları

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-03-18 18:51:32



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