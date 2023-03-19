Develi Belediye Spor - Spor Toto: 0-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz
DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Yurii Synytsia, Mihojlo Stankovic, Ahmet Samet, Radzivon Miskevich, Abdullah Çam, Alperay Demirciler (L) (Furkan Aydın, Berkan Bozan, Apostol Boyanov, Berkan Eryüz, Yusuf Eren, Hamdi Erkan, Ali İhsan Heper)
SPOR TOTO : Muhammet Kaya, Pavel Kuklinski, Çağatay Durmaz, Bozidar Vocicevic, Özkan Hayırlı, Amel Dautefendic, Abdulsamet Yalçın (L) Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş, Mert Sönmezgül)
SETLER: 25 27, 23 25, 26 28
SÜRE: 99 dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 21´inci haftasında sahasında Spor Toto'yu konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-0´lık sonuçla kaybetti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-03-19 20:33:31
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