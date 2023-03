Ampute Milli Takımı sporcularından, depremzede çocuklara moral ziyareti

Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)AMPUTE Tekvando Milli Takım sporcuları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan ampute genç ve çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Geçen 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaralanan genç ve çocuklardan bazıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. Ampute olan depremzede çocukların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Ampute Tekvando Milli Takım oyuncuları Sevim Nur Türkmen, Dilber Akel, Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan ve Milli Takım Antrenörü Arzu Tan Sayan, hastanedeki depremzedelere moral ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, başta paralimpik dalda ampute sporcularımızla ve tekvando antrenörlerimizle, depremden dolayı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan yavrularımızı, ampute olmuş kardeşlerimizi ziyarete geldik. Türkiye, paralimpik dalda güzel bir yol alıyor. Çocukların tedavilerinin tamamlanmasının ardından hangi spor dallarını yapabilecekleri bilgilendirmek, moral ve motivasyonlarını artırabilmek adına buradayız. Çocuklarımız gerçekten hayata tutunmuşlar. Bizler de il müdürlükleri olarak bu kardeşlerimize bundan sonrasında her türlü desteği vermek adına buradayız" diye konuştu.

'HER ZAMAN BİR ÇIKIŞ YOLU VARDIR'

Ampute Tekvando Milli Takım oyuncusu Sevim Nur Türkmen ise, "1.5 sene önce yaşadığım bir kaza sonucu iki kolumu kaybetmiştim. Şu anda da deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımıza küçük bir ziyarette bulunduk. Onları motive etmek istedik. Kollarımı kaybettikten sonra hocalarımla iletişime geçtik. Ziyarete geldiler. Daha sonra onların sayesinde spora başladım. Şu anda daha mutluyum. Kendimi daha özgür ve özgüvenli hissediyorum. Onların hayata küsmelerini istemiyorum. Hayata küsmesinler. Her zaman bir çıkış yolu vardır" ifadelerini kullandı.

'HAYATLARINA BAŞKA BİR PENCERE AÇACAĞIZ'

Milli Takım Antrenörü Arzu Tan Sayan da depremden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek şöyle konuştu:

"11 ilde yaşanan bu felaketten dolayı ülkemizin başı sağ olsun. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bunların üstesinden en güzel şekilde geleceğiz. Şu anda Kayseri Şehir Hastanesi'ne, depremden dolayı ampute olmuş depremzede çocuklarımızı ziyarete geldik. Onları gördük ve çok duygulandık. Hepimiz insanız, anneyiz ve babayız ama güçlü olacağız. İnşallah devletimizin bize göstermiş olduğu bu spor dallarıyla, çocuklarımıza moral ve motivasyon olacağız. Hayatlarına başka bir pencere açacağız. Bizler onlar için buradayız." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT

2023-03-20 14:31:47



