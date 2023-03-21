(ÖZEL) Akondroplazi hastası Çağdaş, 8 ay önce başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu



Furkan KAVUKLU Sevilay AY / KAYSERİ, (DHA) Kayseri'de 136 santimetre boyundaki Çağdaş Kaya (19), Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun hayat hikayelerinden etkilenip 8 ay önce başladığı halterde 115 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Kaya, "Haltere başladığımda arkadaşlarım beni destekliyordu ama ben kendimi çok ileri seviyelerde görmüyordum. Kulübümün bana kattığı şey madalya ve şampiyonluğum oldu. Şu anki hedefim Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanabilmek" dedi.

Kayseri'de yaşayan Çağdaş Kaya, Akondroplazi (cücelik) hastalığı ile dünyaya geldi. Geçen süreçte Kaya, 8 ay önce Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun hayat hikayelerinden etkilenip haltere başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Kaya, 18-19 Mart tarihlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Genç sporcu 115 kilo kaldırarak, Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı ilk yarışmasında şampiyon olan Kaya, "Haltere başlamamın asıl sebebi Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu. Haltere başladığımda arkadaşlarım beni destekliyordu ama ben kendimi çok ileri seviyelerde görmüyordum. Kulübümün bana kattığı şey madalya ve şampiyonluğum oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anki hedefim Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanabilmek. Kendime ve hocalarıma güveniyorum. Haltere başladığımda 40 kilo kaldırıyordum. Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonası'nda 1'inci hakkımda 95, 2'nci hakkımda 110, 3'üncü hakkımda ise 115 kilo kaldırdım. 54 kiloda 115 kilo kaldırarak şampiyon oldum" diye konuştu.

"ENGEL ASLINDA BİR AYRICALIKTIR"

Lise son sınıfta eğitimine devam ettiğini kaydeden Kaya, "Beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanıyorum. Katıldığım ilk yarışma Türkiye Şampiyonası oldu. Çok güzel bir yarıştı. Tüm bedensel engelli kardeşlerimizi haltere teşvik ediyorum. Biz Kayseri'de halterin ne olduğunu bilmiyorduk. Engelliler olarak bize böyle bir kapı açıldı ve başarılar elde ediyoruz. Hiçbir engelli kardeşimin de içine kapanmasını istemiyorum. Spor her zaman hayattır. Engel aslında bir ayrıcalıktır. 'Halter sağlığa zararlı' dediler. 8 aydır bu işin içindeyim. Bedensel engelli olmama rağmen herhangi bir rahatsızlığım olmadı. Yaptığım işten gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

Çağdaş'ın antrenörü Buse Yılmaz (22) ise "Çağdaş'ı öneri üzerine bize gönderdiler. Biz de onu destekledik. Çağdaş, haltere başlayalı 8 ay oldu. 8 ayda 115 kilo kaldırarak derece yaptık. İlk yarışmasıydı. Kendisini biz de aynı şekilde destekliyoruz. Kayseri'de engelli sporcularımızı bekliyoruz" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çağdaş Kaya'nın ısınma görüntüleri

Çağdaş Kaya'nın halter kaldırmasından görüntüler

Çağdaş Kaya ile röportaj

Antrenör Buse Yılmaz ile röportaj DHA-Spor Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY

2023-03-21 10:46:00



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