Sulama kanalına düşen otomobilden yara almadan çıktılar

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Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. U.D.Y.´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu. 3 kişi itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2023-03-21 16:56:52



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