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Kahramanmaraşlı depremzede: Ebrar Sitesi'nden taşınmasaydık hayatımızı kaybedecektik

DHA

Kahramanmaraşlı depremzede: Ebrar Sitesi'nden taşınmasaydık hayatımızı kaybedecektik


Sümeyye MURATÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evi ağır hasar gören 3 çocuk annesi Cansu Yorucu (34), "Biz daha önce Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk. 1 sene önce ev alıp kendi evimize yerleştik. Ebrar Sitesi´nden taşınmasaydık biz de hayatımızı kaybedecektik. Eski komşularım, arkadaşlarım orada hayatını kaybetti" dedi. 
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok depremzede, Kayseri'ye getirildi. Depremzedelerin büyük bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirildi. Deprem anının etkisinin geçmediğini belirten Elmas Bağrıaçık (33), "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden geliyoruz. 25 gündür KYK yurdunda kalıyoruz. Deprem anı çok şiddetliydi. Hemen dışarı çıktık. Çok kar yağıyordu. Normalde depremler bir kere olur biter. Biz bu depremde de öyle olacağını sandık. Öğleden sonraki deprem çok daha şiddetli oldu. Biz 1'inci katta oturuyorduk. 3 çocuğum var. Askılıklar o an kapının önüne düşmüştü. Kapıdan çıkamadık ve çocukları pencereden aşağıya karın üzerine attım. Çok zordu. 2 gün Göksun'da kaldık ve orası çok soğuktu. Depremler geçmeyince umudu kestik. Çocuklar da soğuğa dayanamadı, hasta oldular. Ondan sonra Kayseri'ye geldik. Evimiz şu an orta hasarlı durumda. Çocuklar burada sarsıntı hissedince çok tedirgin oluyorlar" diye konuştu.
'ESKİ KOMŞULARIM HAYATINI KAYBETTİ'
Kahramanmaraş'tan gelen 3 çocuk annesi Cansu Yorucu ise "Biz 6'ncı katta oturuyorduk. Deprem anında çocuklarımla beraber 2 bazanın arasına girdik. Üzerimize kitaplık, devrildi. Çok fazla sallantı ve gökyüzünde ışık vardı. Deprem biter diye bekledik ama çok uzun sürdü. Depremde duvarlarımız patlamaya başladı. Deprem durduğu an çocuklarımın üzerine battaniye aldım. Yıkıldığı zaman battaniye ile kurtarırım, diye düşündüm. 2 yaşında ikizlerim ve 5 yaşında oğlum var. Binadan çıkarken ikizlerimden birini komşuya verdim, diğerini ben aldım. Oğlumu da babası aldı. Aşağıya indik. Arabaya bindiğimiz zaman komşuya verdiğimiz çocuğu unutmuşuz. Çocuğumuzu aramaya başladık. Bizim oturduğumuz sitesinin içi çok kalabalıktı. Kıyamet günü gibiydi. Çocuğumuzu orada bulduk. Feryat eden insanlar, yıkılan binalar vardı. Telefonlarımız çekmiyordu. 11 ilin etkilendiğinden iki gün sonra haberimiz oldu. Biz daha önce Ebrar Sitesi´nde oturuyorduk. 1 sene önce ev alıp kendi evimize yerleştik. Ebrar Sitesi´nden taşınmasaydık biz de hayatımızı kaybedecektik. Eski komşularım, arkadaşlarım orada hayatını kaybetti" dedi.
'YER YARILACAK VE İÇİNE GİRECEĞİZ, DİYE DÜŞÜNDÜM'
Evlerinin ağır hasarlı olduğunu söyleyen Erva Kol (23) da "Evimiz yıkılmadı ama hasarlı durumda. Deprem olmadan önce içimde değişik bir his vardı. O gece hiç uyuyamadık. Deprem olmadan önce 04.15 gibi çok değişik bir ses duyduk. Alttan bir şeyler vurmaya başladı. Ama biz deprem olduğunu düşünmedik. Sesi duyunca çatıdan kar düştüğünü düşündük. Sonra dolaplar birbirine çarpmaya başladı. Ses yoğunlaştı ve ev sallandı. Ben hemen yatağın yanında çöktüm. Yanıma annem geldi ve birbirimize sarıldık. Öleceğimizi düşündük. Ölüm anını beklerken sallanma durdu. Durduktan sonra aşağıya indik. Beklediğimiz alan o kadar çok sallandı ki yer yarılacak ve içine gireceğiz diye düşündüm" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURATÖzge Zeynep ARIK
2023-03-22 10:47:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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