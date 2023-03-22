Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios´un sözleşmesini uzattı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor´da tecrübeli stoper Dimitrios Kolovetsios´un sözleşmesinin 2 sene uzatıldığı açıklandı.

Kayserispor, 2020-2021 sezonu öncesi Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos takımından transfer ettiği stoper Dimitrios Kolovetsios´un 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan sözleşmesinin 2 sene uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı formayla 2020 2021 sezonunda 35 maça çıkan 31 yaşındaki Yunan stoper geçen sezon 22 maçta görev aldı. 2022 2023 sezonunda şu ana kadar 23 maça çıkan Kolovetsios, Kayserispor formasıyla 1 gol attı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-03-22 17:03:25



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