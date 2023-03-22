Kayserispor, Ethem Balcı´nın sözleşmesini uzattı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Ethem Balcı´nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kayserispor, alt yapısından yetişen Ethem Balcı'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı´nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Futbola Kayseri Erciyesspor´da başlayan ve 2016-2017 sezonu öncesi Kayserispor´a transfer olan genç futbolcu Ethem Balcı, 2021-2022 sezonu öncesi profesyonel oldu. 19 yaşındaki futbolcu, 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-03-22 19:04:57



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