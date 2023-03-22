Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 23 tutuklama

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis ekiplerince 3 ay süren hırsızlık operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde iletişim kablosu çaldıkları belirlenen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 26 kişinin hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde yanmış iletişim kablosu, inşaat demiri, akü, matkap, spiral, çivi tabancası, gönye makinesi, parke kesme makinesi, elektrikli bisiklet ve çalıntı oto plakaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-03-22 19:29:21
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