Kayseri'de 26 ton 'sahte bal' ele geçirildi



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 ton sahte bal ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki bir depoda sahte bal olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, 26 ton sahte bal ele geçirdi. Sahte ballar imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sahte balların bulunduğu depoda incelemede bulundu. Ardından açıklama yapan Şahin, "Bugün ekiplerimizin aldığı bir ihbar neticesinde bulunduğumuz bölgede sahte olduğu laboratuvar analizinde tespit edilmiş balı, bulunduğu işletmeden kaldırıp kurum bahçesine alacağız. Yarın da bununla ilgili yasal prosedürleri yerine getirdikten sonra imhasını gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonra da bu tür ürünlerin vatandaşlarımızın boğazından geçmemesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bakanlığımız zaten bununla ilgili tüm şehirlerde çalışmalarını yapıyor. Tüm illerimizdeki gıda kontrol ekiplerimiz teyakkuz halinde. Ramazan denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ürününde buradan kaldırıldıktan sonra gerekli yasal işlemler gerçekleşecek. Ondan sonra da izinleri alınarak, imhasını gerçekleştireceğiz. Şu anda 26 ton civarında bal var. Bundan sonrasında kolluk kuvvetlerince yürütülecek bir soruşturma olacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-03-22 22:40:00



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