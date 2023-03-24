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İş kazasında iki kolunu kaybeden Sevim, tekvandoda 1 ayda 3 altın madalya kazandı

DHA

İş kazasında iki kolunu kaybeden Sevim, tekvandoda 1 ayda 3 altın madalya kazandı


Furkan KAVUKLU Sümeyye MURAT / KAYSERİ, (DHA) Kayseri'de 2021 yılında geçirdiği iş kazası sonucu 2 kolunu kaybeden ampute Sevim Nur Türkmen (22), 1 yıl önce başladığı tekvando sporu dalında 1 ay içinde 3 altın madalya kazandı. Türkmen, "Kollarımı kaybettikten 6 ay sonra hocalarımız beni haberlerden görüp ziyaretime geldiler. Başlarda tekvandoya başlamak istememiştim. Şu an olimpiyatlara giderek bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Dubai'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için hazırlanıyoruz" dedi. 
Kayseri'de yaşayan Sevim Nur Türkmen 2021 yılında 2 kolunu, çalıştığı iş yerindeki hamur açma makinesine kaptırdı. Geçirdiği iş kazası sonucu Türkmen'in iki kolu kesildi. Bir süre evden çıkmayan Türkmen'e, tekvando antrenörleri sosyal medya aracılığıyla ulaştı. Türkmen, 1 yıl önce tekvandoya başladı. Kendini geliştiren Türkmen, 1 ayda 3 altın madalya kazandı. Son olarak Konya'da 13-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen Paralimpik Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olan Türkmen, Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Türkmen, "Şu an sporla uğraşırken aynı zamanda üniversiteye devam ediyorum. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyorum. 1.5 yıl önce geçirdiğim bir iş kazası sonucu iki kolumu kaybettim. Kollarımı kaybettikten 6 ay sonra hocalarımız beni haberlerden görüp ziyaretime geldiler. Başlarda tekvandoya başlamak istememiştim. Çekindiğim konular vardı. Gidip gelmek sıkıntı olur diye gitmek istememiştim. Salona geldiğimde buradaki aile ortamını görerek spora başlamış oldum. 1 yıl gibi kısa bir süre içinde bir çok madalya kazandık. Hocalarımın önderliğinde düzenli ve disiplinli çalışarak başarılar elde ettik. Şu anda Dünya Şampiyonasına hazırlanıyoruz" diye konuştu.
"HİÇ YILMADAN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"
Başarılarından bahseden Türkmen, "Hastanede 1 hafta boyunca kaldım. Kollarım ampute edildikten 1 hafta sonra taburcu edildim. Bu süreçte hocalarımızla tanıştım. Protezlerim yapıldı. Protezlerimi kullanmaya çalışıyorum ve spora gidiyorum. 1 senedir tekvando yapıyoruz. 1 yıllık çalışma sonucunda 1 ayda 3 madalya elde ettim. Şu an olimpiyatlara giderek bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Kürsüye çıktığımda kendim gibi insanları görünce mutlu oldum. Dubai'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Çalışma tempomuz başlarda bana çok ağır geliyordu. Arzu ve Yavuz hocam sayesinde bu tempoya alıştım. Şu an sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yapmaktayız. Kendimi daha dinamik ve dinç hissediyorum. Nefes aldığımız sürece umut her zaman vardır. Hiç yılmadan devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.  
SAYAN: BİZE KENDİNİ İSPATLADI
Türkmen'in antrenörü Arzu Tan Sayan ise "Sevim kızımızla yaklaşık 1 yıldır birlikteyiz. Onların ablası, annesi, arkadaşı ve hocası oldum. Kendisi, 1 ay içinde 3 tane altın madalya aldı. Bize kendini ispatladı. Sevim Dubai'ye gidecek. Orada Dünya Şampiyonası'na katılacak. Şunu unutmayalım; hayatın 1 dakikasına bile sahip olamadığımız dünyanın özgüvenini yaşamayalım. Bizler de hepimiz birer engelli adayıyız. Onlar farklı, biz farklı değiliz. Hepimiz biriz. Buna inanarak yaşamalıyız. O zaman bizler insan olduğumuzu anlayacağız" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sevim Nur Türkmen'in antrenmanından görüntüler
-Sevim Nur Türkmen ile röportaj 
-Antrenör Arzu Tan Sayan ile röportaj
-Detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT
2023-03-24 10:20:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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