Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 70-79

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar, Abdullah İlik

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 25, Landrum 11, Burcu 10, Nisa 4, Mısra, Şuğranur 12, Mokango 4, Feray 4

NESİBE AYDIN: Merrit 14, Feride Şevval 9, Thomas 13, Nelson 9, Duygu 2, Gülşah 17, Derin 11, İlayda 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-21

İLK YARI: 30-37

3´ÜNCÜ PERİYOT: 51-61

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 24´üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Nesibe Aydın´a 79-70 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Weaver oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-03-24 17:03:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.