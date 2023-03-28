Kayseri'de, plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuttu

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, plastik ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi'nde bulunan plastik mobilya ayağı üretilen plastik ambalaj fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-03-28 22:15:56



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