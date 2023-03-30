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Depremde sağ bacağını kaybeden Şeyma Nur: Kurtarıldıktan sonra aileme sarılmak istedim

DHA

Depremde sağ bacağını kaybeden Şeyma Nur: Kurtarıldıktan sonra aileme sarılmak istedim


Sümeyye MURAT-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana 7.7 büyüklüğündeki depremde 5 katlı apartmanın enkazında babası ve 2 kız kardeşini kaybeden, annesi ile birlikte yaralı kurtarılan Şeyma Nur Parlak'ın (17) sağ bacağı ampute edildi. Depremin 4'üncü gününde kurtarıldıklarını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Parlak, "Depremin 3'üncü günü kepçeler gelmiş. O gün bayağı bağırdık. Sonrasında hayal görmeye başladım. Bana seslendiklerinde uyandım. Kurtarılmak için umudum yoktu. Kurtarıldıktan sonra aileme sarılmak istedim. İnşallah buradan da çıkarsam okuluma devam edip ana sınıfı öğretmeni olmak istiyorum" dedi. 
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesinde bulunan 5 katlı Barla Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan Cafer Parlak (42) ile çocukları Yağmur (13) ve Gülizar Parlak (7) hayatını kaybederken, eşi Ayşe Parlak (38) ile kızı Şeyma Nur Parlak ise 4 gün sonra yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı Şeyma Nur, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. 15 gün yoğun bakımda kalan Parlak'ın sağ bacağı ampute edildi. Parlak'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaşadıklarını anlatan Parlak, "Binamız 5 katlı, biz 1'inci katında yaşıyorduk. Kardeşim lavaboya kalkmıştı. Deprem oldu. Hızlıca kardeşimi aldım. Telefonumu almayı unuttum. Sonrasında annem yatak odasından çıktı. Hepimiz bir araya gelince düştük. 2'nci depremde ise enkaz altında sallandık. Üzerimize duvar düşmüş. Ellerimizde bir şey yoktu. Ayağım duvarın altında kaldı" diye konuştu.
'4 GÜN ENKAZ ALTINDA KALDIM'
Depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyen Parlak, "Enkaz altında bir şey hissetmedim. Galiba Allah sabır veriyor. 4 gün enkaz altında kaldım. 4'üncü günün ikindi vaktinde bizi çıkardılar. Merdiven boşluğuna düştüğümüz için sesimizi duymadılar. Babam ve iki kardeşimi kaybettim. Dedem, amcamın çocukları, yengem, halam ve çocukları da depremde öldü. Epey kişi hayatını kaybetti. Buraya geldiğimde 15 gün yoğun bakımdaydım. Biraz zordu tabi ama insan alışıyor. Hastaneyi evi gibi hissediyor. Enkaz altında kaldığı için bir bacağımdan ampute edildim" ifadelerini kullandı.
'ANA SINIFI ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUM'
Enkaz altında kaldığı anları anlatan Parlak, "Enkaz altında açlık hissetmedim. Uyanık olduğum zamanlarda su ihtiyacı duydum. Enkazın altında hayal görüyordum. Sanki Evimdeymişim gibi hissediyordum. Sanki enkazdan çıkmış gibi hissediyordum. 3'üncü gün kepçeler gelmiş. O gün epey bağırdık. Sonrasında hayal görmeye başladım. Bana seslendiklerinde uyandım. Kurtarılmak için umudum yoktu. Kurtarıldıktan sonra aileme sarılmak istedim. Çocukları çok seviyorum. İnşallah buradan da çıkarsam okuluma devam edip ana sınıfı öğretmeni olmak istiyorum" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT
2023-03-30 11:16:08

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