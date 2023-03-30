Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 76 - 66

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Özlem Yalman, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 32, Zeynep Öykü, Landrum 22, Burcu 3, Nisa 2, Mısra, Şuğranur 4, Mokango 13, Feray
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous 11, Ayşe 19, İdil 2, La Tanya White 20, Gülse 2, Melike 1, Gizem 2, Melike Tuğba 9
PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 22 17 Devre: 36 36 3´üncü Periyot: 62 49
5 FAUL: Mokango 36.6 (Melikgazi Kayseri Basketbol) Ayşe 38.00 (Çankaya Üniversitesi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonunun son maçında Çankaya Üniversitesi´ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol maçı 76 66´lık skorla kazandı.
Maçın en skorer ismi 32 sayı ile Weaver oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-03-30 20:00:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.