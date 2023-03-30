Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 76 - 66

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Özlem Yalman, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 32, Zeynep Öykü, Landrum 22, Burcu 3, Nisa 2, Mısra, Şuğranur 4, Mokango 13, Feray

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous 11, Ayşe 19, İdil 2, La Tanya White 20, Gülse 2, Melike 1, Gizem 2, Melike Tuğba 9

PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 22 17 Devre: 36 36 3´üncü Periyot: 62 49

5 FAUL: Mokango 36.6 (Melikgazi Kayseri Basketbol) Ayşe 38.00 (Çankaya Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonunun son maçında Çankaya Üniversitesi´ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol maçı 76 66´lık skorla kazandı.

Maçın en skorer ismi 32 sayı ile Weaver oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-03-30 20:00:15



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