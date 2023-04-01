Kayseri'de, otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Çakmak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü, kaza sonrası otomobiliyle kaçtı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Çakmak'a sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-04-01 22:52:52



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