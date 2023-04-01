Kayseri'de 2 katlı binada yangın

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesinde bulunan 2 katlı binanın üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-04-01 23:10:08



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