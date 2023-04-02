Kayseri Atletik Spor - Lima Spor: 3-0

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Ömer Açıcı, Murat Koçak

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Beyza Doğan, Esra İnce, Mervenur Oktay, Halenur Baytemur, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Lislie, Şevval Uçar (L) (Beril Tozlu, Zeynep Batmaz)

LİMA SPOR: Zeynep Olcay, Deren Çukur, Mari Yamada, Melike Topçu, Nehir Dilek, Dalya Akyüz (L), (Sudenas Demic, Nazlı Kozinoğlu, Ayça Bilken)

SETLER: 25 14, 25 16, 25 13

SÜRE: 54Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu'nda ligin son haftasında evinde İstanbul temsilcisi Lima Spor´u konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-0´lık skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-04-02 16:59:41



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