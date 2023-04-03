Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 24 kişi yakalandı; evlerdeki aramalarda da 67,17 gram metamfetamin, 13,39 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u da bugün emniyetteki işlemlerinin ardından, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-03 15:17:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.