18 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin kiler kısmında yakalandı

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Özge ARIKSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y., evinin kiler kısmında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `silahla yağma´ suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y.´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Y.Y., adresine düzenlenen operasyonda evinin kiler kısmında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY

2023-04-03 20:32:46



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