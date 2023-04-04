Okuldaki enerjik yapısıyla keşfedilen Murat, muaythaide Avrupa şampiyonu oldu



Özge ARIK-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)Kayseri'de, beden eğitimi öğretmeni Nazım Yorulmaz'ın okuldaki çok hareketli ve enerjik yapısından keşfettiği Murat Avcı (16), muaythaide Avrupa şampiyonu oldu. Avcı, "Ortaokulda çok yaramaz bir öğrenciydim. Ailem benden çok şikayetçiydi. Okulumdaki beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda milli takım antrenörüydü. Onun teşvik etmesiyle bu spora başladım ve Avrupa şampiyonu oldum" dedi.

Kayseri'de yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Murat Avcı, 7 yıl önce beden eğitimi öğretmeni Nazım Yorulmaz tarafından okuldaki hareketliliği ve enerjik yapısı nedeniyle keşfedildi. Öğretmeninin yönlendirmesiyle muaythaiye sporuna başlayan Avcı, çok sayıda madalya kazandı. Avcı son olarak 22-29 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı. Yaşadığı süreci anlatan Avcı, "Ortaokulda çok yaramaz bir öğrenciydim. Ailem benden çok şikayetçiydi. Okulumdaki beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda milli takım antrenörüydü. Onun teşvik etmesiyle bu spora başladım ve Avrupa şampiyonu oldum. Ailem, muaythaiye başlarken daha haylaz olacağımdan korkuyorlardı. Bu spor beni sakinleştirdi. Başarı geldikçe düzelmeye başladığımı gördüler" diye konuştu.

"MADALYAYI ALMAK ÇOK GURUR VE HEYECAN VERİCİYDİ"

Muaythai sporunu 7 yıldır severek yaptığını belirten Avcı, "Sabah okula gidiyorum. Okuldan sonra gelip antrenman yapıyorum. Katıldığımız şampiyona Uluslararası Muay Thai Amatör Federasyonu (IFMA Muaythai) Avrupa şampiyonasıydı. 22 ülkenin katılımıyla gerçekleşti ve 7 gün sürdü. Orada güzel bir birincilik elde ettik. Madalyayı almak çok gurur ve heyecan vericiydi. Bu sene kickboks Avrupa şampiyonası var. Ona hazırlanıp ülkeme şampiyonluk getirmek istiyorum. Eylül ayında da tekrar IFMA Muaythai Avrupa şampiyonası var. Ona da hazırlanıp 2'nci kez dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu spora yaşıtlarımı teşvik ediyorum. Dışarıdaki kötülüklerden uzak kalmak ve stresi azaltmak için kesinlikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

NAZIM YORULMAZ: ÖĞRENCİMİN BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİRMESİ HAZ VEREN BİR DUYGU

Beden eğitimi öğretmeni ve muaythai milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz ise, "Murat, haylaz bir çocuktu. Ailesi haylazlığıyla baş edemiyordu. Bir çok çocuk sporla tanıştığında karakteri değişiyor. Muhakkak çocukları sporla tanıştırmamız gerekiyor. Murat, ağustos ayında dünya şampiyonu oldu. Bu benim için çok farklı bir duygu. Kendi yetiştirdiğim öğrencimin bayrağı göndere çektirmesi haz veren bir duygu" dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Murat Avcı'nın antremanından genel görüntüler

-Detay görüntü

-Murat Avcı'nın açıklamaları

-Nazım Yorulmaz'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK-Sevilay AY

2023-04-04 11:55:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.