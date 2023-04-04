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Bakan Yanık: 14 Mayıs'ta kazanımların devam etmesi iradesi ortaya konulacak

DHA

Bakan Yanık: 14 Mayıs'ta kazanımların devam etmesi iradesi ortaya konulacak


Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)-AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "14 Mayıs, önemli bir süreç. Türk siyasetinde her seçim önemlidir. Ama bu seçim özellikle önem arz ediyor. Bizim açımızdan da ülkemiz açısında da. Türkiye'nin 20 yılda edindiği kazanımların devam etmesi ve tahkimi bakımından da aslında bir irade ortaya konulacak" dedi.
Bakan Derya Yanık, birtakım temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Konuşmaya, müzakere etmeye, dayanışmaya, el vermeye, omuz vermeye dayanan bir siyasi kültürüz. Dolayısıyla milletimiz de şükürler olsun ki; bugüne kadar bu anlayışı gördüğü ve tasdik ettiği için bize yönetme sorumluluğunu tevcih etti. Allah nasip ederse; milletimiz bu sorumluluğu yine AK Parti'ye tevcih ederse, önümüzdeki süreçte de inşallah yine milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Her bir bakanlığımızla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde millete hizmet etmek; aslında bir taraftan da insanlığın geleceğine hizmet etmek şuuruyla hareket ediyoruz. Mazlum ve mağdur nerede olursa olsun; bu millet tarihten bu yana elini uzatmayı kendisine vazife addetmiştir" dedi.
'YARALARI SARMAYA EL BİRLİĞİ İLE KOŞACAĞIZ'
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere değinen Yanık, "6 Şubat, maalesef büyük bir hüzün sayfası olarak ülkemizin tarihinde yerini aldı. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 100 binlerce vatandaşımız yaralı, Allah'tan şifalar diliyorum. Ama bu millet; necip millet, büyük bir millettir. Çok hızlıca, hemen herkes adeta seferberlik duygusu ile deprem bölgesine akın ederek bir ucundan tutmaya başladı. Kayseri'miz de hem büyükşehir belediyemiz hem diğer hayırsever vatandaşlarımızın yardımları ile en önde koşan illerimizden birisi. Dolayısıyla Allah nasip ederse; çok hızlıca depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya el birliği ile koşacağız, koşmaya başladık" diye konuştu.
'EMANETLERE MİLLET OLARAK SAHİP ÇIKACAĞIZ'
Depremzedeler için yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Yanık, şunları söyledi: "1 yıl içerisinde inşallah kalıcı konutlar da tamamlanırsa; vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Ondan sonraki süreçte de sosyal hizmetlerimiz ile gerek bizim bakanlığımızın gerek diğer kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle inşallah o yaraları saracağız. Gidenler gelmez bunun farkındayız. O sızı hep içimizde. Gerek yakınları gerek millet olarak o sızı hep içimizde. Ama kalanların hayatlarını güven içerisinde tamamlaması, sürdürmesi için elimizden geleni yapmaya başladık, yapmaya da devam edeceğiz. Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız. Bu noktada hiç kimsenin kuşkusu yok. Deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretleri, bizlerin ziyaretlerinde depremzede vatandaşlarımızın bu anlamdaki güveni hem bizi teselli ediyor hem sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kayseri'nin bu anlamda yaptıklarına şükran duyuyorum. Allah, bu millete tırnak kadar faydası olan herkesten binlerce kez razı olsun. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."
'14 MAYIS, ÖNEMLİ BİR SÜREÇ'
14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri de hatırlatan Yanık, "Büyük bir samimiyetle, çalışkanlıkla ve özveriyle çalışmalarımıza devam edip, milletimize ne yaptığımızı, siyasetteki AK Parti'nin varlık sebebini, nereden alıp nereye taşıdığını, doğru ve açık bir biçimde anlatarak önümüzdeki süreci inşallah güzel bir şekilde tamamlayacağız. 14 Mayıs, önemli bir süreç. Türk siyasetinde her seçim önemlidir. Ama bu seçim özellikle önem arz ediyor. Bizim açımızdan da ülkemiz açısında da. Türkiye'nin 20 yılda edindiği kazanımların devam etmesi ve tahkimi bakımından da aslında bir irade ortaya konulacak. Bu anlamda AK Parti olarak milletimize bir gelecek vizyonu çizmeye devam ediyoruz. AK Parti'nin geliştirmek, yapmak ve çoğaltmak üzerinden devam eden bir vizyonu var. Bunu sürdürmeye azimliyiz, kararlıyız ve milletimize de bunun sözünü vermek üzere gittiğimiz yerlerde dilimiz döndüğünce anlatıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-04-04 15:45:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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