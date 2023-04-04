Bakan Yanık: 14 Mayıs'ta kazanımların devam etmesi iradesi ortaya konulacak (2)



'89 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Develi ilçesinde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi açılışına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Son dönemde, sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasete kadar, adalete erişimden engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını destekleyecek toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine kadar birçok çalışmaya imza attık. Engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettik. Bu gelişmelerin, engelli bireylerin hayatlarında doğrudan karşılık bulabilmesi için, hak ve hizmetlere erişimde anahtar bir işleve sahip olan erişilebilirlik konusunu, özellikle önemsiyor ve özel çalışma alanlarımızdan birisi haline getiriyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ, ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARINI GÖZETMEK'

Yaptıkları çalışmalara değinen Bakan Yanık, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'yla engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak hedefine doğru çok büyük bir adım daha attık. Amacımız, eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, ekonomiden bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmek" ifadelerini kullandı.

'OTİZMLİ BİREYLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK TEDBİR ALDIK'

Kamuda çalışan engelli sayısına değinen Yanık, şöyle konuştu:

"2012 yılında kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi EKPSS´yi başlattık. 2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı. Engellilerimize evde bakım hizmetini ilk kez 2006 yılında başlattık. Bugüne kadar ağır engellisine bakım veren yakınlarına 89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Otizm Spektrum Bozukluğu, nörogelişimsel bir bozukluk olup dünyada ve Türkiye'de giderek artan yaygınlaşma oranları sebebiyle özel dikkat göstermemiz gereken bir alan olarak karşımızda duruyor. Bu gelişmeler sebebiyle, hükümet politikamız gereği, her engel grubunun sorunlarını özel olarak çalışma gayretiyle otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz" (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-04-04 19:21:25



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