Bakan Yanık: 14 Mayıs'ta kazanımların devam etmesi iradesi ortaya konulacak (3)



'DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUM' DİYENLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti üyeleri ile iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Bakan Yanık, "Bu milletin kendi öz maneviyatının, aklının, fikrinin, değerlerinin bu milleti yönetebilmesi için siyasetin varlığını önemsiyoruz ve vesayet odaklarının siyasetin üzerine bir gölge olarak düşmesini engellemek için de 20 yıldır AK Parti'nin bir taraftan vatandaşa hizmet üretirken bir taraftan da bu vesayet odaklarıyla mücadelesi devam etti. Cumhur İttifakı, 'ülkenin geleceğini kurmak için idealleri ortaklaştırmak' hareketinin adıdır. Cumhur İttifakı, bu ülkenin geleceğini beraber kurmak, tehditlerden arındırmak için uğraşanların ortaklığıdır. Karşı karşıya kaldığımız dünya konjektürüne baktığımızda birtakım düşmanlarla, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' diyenlerle karşı karşıyayız" diye konuştu. Bakan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin bölünme tehdidinden, yeniden bir vesayet altına alınması, kaynaklarının sömürülmesinden bir grup mutlu azınlığın yeniden üretilmesine kadar eski Türkiye'den ne varsa yeniden getirmeye, milletin önüne koymaya ant içmiş bir muhalefet var. Bununla mücadele edeceğiz. Bu milleti tekrar, 1990'lara götürmeyi yeni bir siyasetmiş gibi vaat edenlere bırakamayız. Bu milletin geleceğini, yine bu milletle beraber aydınlık bir biçimde geleceğe dönük olarak planlayacak ve yürüteceğiz. Bunu biz yapacağız. Bunu bu milletin evlatları olarak yapacağız. Bu milletin bağrından kopmuş orada yer bulmuş insanlar olarak yapacağız. Milletle arasındaki mesafeyi hiç aşmamış, milletle göz temasını hiç bırakmamış insanlar olarak yapacağız. Yukardan bakmayanlar olarak yapacağız. Bu millet bugüne kadar bu tutumu hep onayladı. Bundan sonra da onaylayacak. Böyle devam etmek bizim yükümlülüğümüz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-04-04 22:00:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.