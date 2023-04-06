Deprem bölgesinden dönerken kazada yaralanan 19 kişinin tedavisi sürüyor



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de deprem bölgesinden dönen midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan İstanbul Bağcılar Belediyesi personeli 19 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında KayseriMalatya kara yolunun 120'nci kilometresindeki Karahalka mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Bağcılar Belediyesi personelleri Malatya'ya gitti. Deprem bölgesinde görevini tamamlayan personel, İstanbul'a dönüş için yola çıktı. Ömer Kazo yönetimindeki 34 FIR 436 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) yaşamını yitirdi.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazada yaşamlarını yitiren 3 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Tedavisi devam eden sürücü Ömer Kazo´nun, sağanak sırasında aracın kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Hilmi Eymen Dinleyici'nin annesi ile birlikte başka bir yardım kuruluşu aracılığıyla Malatya'da bulunduğu, belediye çalışanı babası Ensar Dinleyici ile dönme kararı aldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-04-06 11:31:29



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