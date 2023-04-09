Eski Bakan Yıldız, hastaneye kaldırıldı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)ESKİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, beynine pıhtı atma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, gece saatlerinde rahatsızlandı. Yıldız, beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-04-09 11:46:00



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