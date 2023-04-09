Develi Belediye Spor - Hekimoğlu Global Connetc Travel BVİ: 3-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı
DEVELİ BELEDİYESPOR: Yurii Synytsia, Mihojlo Stankovic, Ahmet Samet, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Alperay Demirciler (L) (Berkan Bozan, Apostol Boyanov, Berkan Eryüz, İbrahim Emet, Radzivon Miskevich, Hamdi Erkan, Ali İhsan Heper)
HEKİMOĞLU GLOBAL CONNETC TRAVEL BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Gabriel Cavalcante, Aleksey Nalobin, Sercan Abanoz, Umut Özdemir (L) (Gökhan Çatal, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş)
SETLER: 25-18, 25-15, 25-22
SÜRE: 71 dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 25´inci haftasında sahasında Bursa ekibi Hekimoğlu Global Connetc Travel BVİ´yi konuk eden Develi Belediyespor mücadeleyi 3-0 kazandı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-04-09 17:48:59
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