11 katlı binada yangın: 5 yaşındaki Eylül öldü, anne ve 1 çocuğu yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'de 11 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangında hayatını haybeden Eylül Canyakar'ın (5) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canyakar'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Eylül Canyakar'ın babası Şaban Canyakar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Canyakar, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın ardından Canyakar'ın cenazesi, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında yaralanan anne Şerife Canyakar ile oğlu Mehmet Canyakar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-04-10 17:29:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.