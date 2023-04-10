11 katlı binada yangın: 5 yaşındaki Eylül öldü, anne ve 1 çocuğu yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de 11 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangında hayatını haybeden Eylül Canyakar'ın (5) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canyakar'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Eylül Canyakar'ın babası Şaban Canyakar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Canyakar, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın ardından Canyakar'ın cenazesi, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında yaralanan anne Şerife Canyakar ile oğlu Mehmet Canyakar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-10 17:29:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.