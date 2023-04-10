Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Mensah (Dk. 88 Ackah), Kemen, Emrah Başsan (Dk. 88 Arif Kocaman), Cardoso, Thiam (Dk. 82 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 73 Mane)

HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR: Berke Özer, Onur Atasayar, Epureanu, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 86 Bettaieb), Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 62 Avounou), Oğuz Gürbulak (Dk. 74 Kayode), Onur Ayık (Dk. 62 Geraldo), Sekidika (Dk. 86 Gheorghe), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 31 Thiam, Dk. 53 Mensah, 90+9 Mane (Yukatel Kayserispor) - Dk. 45+2 Umut Nayir (Hangi Kredi Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: 90+8 Sackey (Hangi Kredi Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Kemen, İlhan Parlak, Ackah, Cardoso (Yukatel Kayserispor) - Mrsic, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz (Hangi Kredi Ümraniyespor)Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

10'uncu dakikada topla buluşan Thiam'ın ceza sahası içinde kaleye şutu yandan auta gitti.

30'uncu dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu, ceza sahası içinde Kaysersiporlu Thiam'ın ayağına basınca VAR'da pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.

31'inci dakikada Thiam'ın penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.

45+4'üncü dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda top kelci Bilal'den dönüp, Umut Nayir'in önünde kaldı. Umut, topa düzgün vuruş yaparak ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Kolovetsios'un kafa ile vuruşu auta gitti.

53'üncü dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Mensah'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

90+9'uncu dakikada sağ kanattaki İlhan Parlak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin şutu ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-04-10 18:09:52



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