Evinde ölü bulunan 2 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de evinde ölü bulunan 2 çocuk annesi Hatice Yeniçeri (41), Develi ilçesinde toprağa verildi.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Tavanlı Sokak´ta 3 katlı bir apartmanın 2´nci katında oturan Hatice Yeniçeri´nin 9 yaşındaki oğlu Barış Yeniçeri, dün saat 13.00 sıralarında annesinin yerde yattığını görünce bayıldığını düşünüp komşulara haber verdi. Eve giden komşunun ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Hatice Yeniçeri´nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatice Yeniçeri'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen, bu hastalık nedeniyle öldüğü üzerinde durulan Yeniçeri için Develi ilçesi Sakarya Mahallesi Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Yeniçeri'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Hatice Yeniçeri'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-11 13:43:47



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