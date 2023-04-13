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Bakan Akar: Terörle arasına mesafe koyamayanlara karşıyız

DHA

Bakan Akar: Terörle arasına mesafe koyamayanlara karşıyız


Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle arasına mesafe koyamayanlara karşıyız. Onların bizimle alakası yok. Dolayısıyla asil milletimizin, halkımızın bunu değerlendireceğine inanıyorum" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'den milletvekili adayı gösterildiği Kayseri'ye geldi. Bakan Akar ilk olarak Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden Bakan Akar, ardından Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti. Bakan Akar'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.
Akar burada yaptığı açıklamada, "Ülkemiz bilindiği gibi büyük mücadele içinde. Bir tarafta terörle mücadele, diğer tarafta depremle mücadele var. Burada Türkiye olarak çok başarılı olduğumuzu, çok başarılar kat ettiğimizi bütün dünya da görüyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük bir deprem felaketi var. Asırlardır gördüğümüz en büyük felaketti. Bu felakete karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz ilk andan itibaren gerek tedbiri aldı. Vatandaşımızın yanına koştu. 85 milyon vatandaşımız da devletimizin yanına koştu. Dolayısıyla karşılıklı iş birliği içinde omuz omuza, el birliğiyle bu deprem felaketinin yaralarını sarmak için mücadeleyi başlattık. İlk andan itibaren ve şu anda bu devam ediyor. Bu çerçevede bu mücadele devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerimizle bu milletin bağrından çıkan aynı zamanda peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten ilk andan değil, ilk saniyeden itibaren vatandaşın yanındaydı. Bunu bazı görmeyenler var, bazı duymayanlar var. Bütün resimlere, fotoğraflara, videolara rağmen. Tekrar tekrar ortaya koymamıza rağmen maalesef bazıları bunu tekrar tekrar gündeme getiriyorlar. Bu gerçeği yansıtmıyor. Bunun bilinmesi lazım" dedi.
'MEHMETÇİK MİLLETİN YANINDADIR'
Bakan Akar, "Bu konuda Mehmetçik neyi var neyi yok? Kara Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızla beraber mücadeleyi başlattık ve sürdürüyoruz. Çok şükür başlangıçta arama kurtarma faaliyetleri, daha sonra barınma, iaşe faaliyetleri, hava kuvvetlerimiz havadan, deniz kuvvetlerimiz denizde her türlü ulaştırmayı sağlamak suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz. Büyük bir katkı için Mehmetçik gayret gösteriyor. Mehmetçik her zaman olduğu gibi bağrından çıktığı milletin daima yanındadır. Onun emrindedir. Bunu bilelim" diye konuştu.
'ŞU AN DA TERÖR ÖRGÜTÜ CİDDİ SIKINTI İÇİNDE'
Terörle mücadeleye değinen Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Terörle mücadele yine bildiğiniz gibi Mehmetçik'in büyük bir başarısıyla devam ediyor. Yurt içinde, sınır ötesinde bu görevlerini Mehmetçik gerçekten hakkıyla yerine getirdi, getiriyor. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi geride bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda terör örgütü ciddi bir sıkıntı içinde. Katılımlar sıfır oldu. Kaçışlar çoğaldı ve bir çöküş halinde yaşadıklarını da kendi sözde elemanları da başına gelen de bunu tekrar tekrar dile getiriyorlar. Bu çöküşün tamamlanmasını ve artık bu örgütün kullanılamaz olduğunu, artık bunun miadının dolduğunu da bütün dünya alemin görmesini bekliyoruz. Çevremizdeki insanların, çevremizdeki ülkelerin bunu anlamasını bekliyoruz. Fakat biz her şeyin ötesinde Mehmetçik görevini yapmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. Durmak yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, terör yuvaları tamamen temizleninceye kadar Irak'ın kuzeyinde devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz bir terör koridoru kurulma teşebbüsü oldu. Yine buna Mehmetçik müsaade etmedi. Doğudaki teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler. Dolayısıyla bazılarının hayalleri suya düştü. Bu teröristlere ister helikopter versinler, ister çimento versinler, ister silah mühimmat versin, ister para versinler. Ne verirlerse versinler. Bunların arkasında kim olursa olsun. Biz inşallah asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bunların üstesinden geleceğiz. Buna inancımız tam." 
'TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAMAYANLARLA ÇOK CİDDİ SORUNUMUZ VAR'            
Seçim süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi işte bugün itibariyle bir seçim süreci başladı. Milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle böyle bir görev aldık. Bunun da yine kıymetli hemşerilerimle, sizlerle beraber inşallah üstesinden geleceğiz. Bu konuda bizim hemşerilerimizin bize desteği ve yardımının olacağına inanıyoruz. Burada diğer aday arkadaşlarımızla beraber bu kampanyayı gayet milli, manevi değerlerimize uygun şekilde yürüteceğiz. Ülkemizi ve milletimizin hayrına ne varsa, onun yanındayız. Burada en önemli konu ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası ve refahı. Buna karşı ne varsa onlara biz karşıyız. Terörle arasına mesafe koyamayanlara karşıyız. Onların bizimle alakası yok. Dolayısıyla asil milletimizin, halkımızın bunu değerlendireceğine inanıyorum. Bizim yıllarca mücadele ettiğimiz, PKK'yla iş birliği yapan siyasi kurum ve kuruluşlarla, onlarla ittifak yapanlarla milletimizin feraseti bunu çözecektir. Dolayısıyla bizler de diyoruz ki bizim herhangi bir şekilde ayrımcılığımız söz konusu değil. Kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökenli bir sorunumuz yok. Fakat terörle arasına mesafe koyamayanlarla da bizim çok ciddi sorunumuz var. Bu seçim sürecinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-04-13 14:51:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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