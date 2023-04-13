Kayserispor yöneticisi İsmail Eğin: Galatasaray´dan da 3 puan alacağız



İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, "Ümraniye maçının ardından aynı tempoyla Galatasaray karşısında da 3 puan alacağız" dedi.

Süper Lig´de 29´uncu haftasında Galatasaray´a konuk olacak Kayserispor'da yönetim kurulu Üyesi İsmail Eğin, açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor karşısında 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını hatırlatan Eğin, "Öncesinde Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe´ye yenilerek elenmiştik. Bu maç bize moral oldu. Yarınki maçta da aynı tempoyla devam etmek istiyoruz. Galatasaray´dan da 3 puan alacağız diye temenni ediyoruz. Puan cetvelinde ilk 6´yı hak ediyoruz. İnşallah daha da iyi yerlerde olacağız. Her şeyin en iyisi olsun" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-04-13 17:23:48



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