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Akar: Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi

DHA

Akar: Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda İYİ Parti'den istifa eden Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından parti rozeti takıldı. Ardından törende açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dik durmaktan başka şansımız yok. Başka seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dava için, bu memleket için, 85 milyon için, asil Türk milleti için, ümmet için elinden gelen gayret gösterirken bize bu sefer de böyle bir görev verdi. Bu görevde inşallah sizlerle beraber alnımızın akıyla tamamlayacağız. Buna çalışıyor. Hepinizin bildiği gibi dünyada birtakım sıkıntılar var. Güvenlik problemleri var, etrafında birtakım olaylar oluyor. Çok değişik gelişmeler var. Ekonomik alanda, askeri alanda, güvenlik alanlarında bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kişilikli ve kimlikli politikasıyla, uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiştir. Türkiye olmadan, bölgemizde herhangi bir problemin çözülmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Bunun için hepimizin daha çok çalışması lazım. Güçlü Türkiye, büyük Türkiye için. Şu anda Mehmetçik terörle mücadele konusunda gerçekten büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, bütün korunaklarını, barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyorlar. Mehmetçik'in nefesi enselerinde. İnşallah bu mücadelenin sonunda 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemiz ve milletimizi kurtaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Irak'ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru hepinizin bildiği gibi teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Teröristler kazdıkları çukurlara gömülmüştür. Gömülmeye devam edecektir. Terörle mücadelede kararlıyız, azimliyiz" diye konuştu.
'MEHMETÇİK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR'
Sözlerini sürdüren Akar, şöyle devam etti:
"Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor. Biz sadece terörle mücadele değil aynı zamanda dostlarımızın ve kardeşlerimizin Azerbaycan başta olmak üzere Libya dahil Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna'da dost ve kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz."
'TERÖRİSTLERLE ANLAŞMALARINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'
40 yıldan bu yana terörle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Bakan Akar, "Bu mücadele sırasında şehitlerimiz var. Şehitlerimizin bir damla kanını geride bırakmamak için, ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesini yaptı. Bu mücadeleyi boşa çıkartmayacağız. Hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına göz yummayacağız. Milletimiz buna müsaade etmeyecek. Teröristler, birtakım siyasi partilerle iş birliği yapıyorlar. Bu siyasi partiler de bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Buna, bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
'MESELE PARTİ MESELESİ DEĞİL'
"Teröristlerle arasına mesafe olmayanlarla bizim sorunumuz var" diyen Bakan Akar, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Teröristler ile arasına mesafe koymayanlarla bizim sorunumuz var. Dolayısıyla bu konuda herkesin uyanık olması lazım. Mesele parti meselesi değil. Mesele zihniyet meselesi. Hiçbir şekilde ülkemizin bölünmesine, ülkemizin birliğine, beraberliğine tecavüz eden bu teröristlere karşı iş birliği yapanlara göz yummayacağız. Fırsat vermeyeceğiz. Bazıları bilinçli bir şekilde teröristleri cesaretlendiriyorlar. FETÖ'yü tekrar döndüreceklerini söylüyorlar. Bunların insan haklarından faydalanması gerektiğini söylüyorlar. Teröristler elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Bu millet buna müsaade etmez. Bunu görmek ve anlamak lazım. Mücadelenin de bu olduğunu bilmek lazım. Mesele milletvekili olmak değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Dolayısıyla bunu herkesin bilmesi ve görmesi lazım. Burada esas olan sadece isimler değil. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı meselesi değil. Mesele milli ve yerli duruş. Cumhur İttifakı'nın özelliği bu. Yerli ve milli duruş. Bütün bu gelişmelere karşı tedbirlerimizi alacağız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü koruyacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU
2023-04-15 21:25:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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