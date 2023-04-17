Kayseri'de bahçe mobilyaları fabrikasında yangın 

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Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, bahçe mobilyaları fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6´ncı Cadde'de bulunan bahçe mobilyaları fabrikasında çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-04-17 19:46:13



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