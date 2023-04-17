Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)

DHA

Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)


'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'
Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda depremzede, şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin tek hedefi teröristler. Bunun dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhepsel kimliğiyle alakalı bir sorunumuz olmadığını herkes biliyor. Biz 85 milyonu tek görüyoruz, bir görüyoruz, tek yumruk görüyoruz. Bizim tek amacımız ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı korumak, kollamak ve güven içinde tutmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Çalışmamız budur. Teröristlerden başka hedefimiz yok. Bizim tek hedefimiz teröristler. Ancak bildiğiniz gibi teröristlerin arkalarında bazıları var. Bunları destekliyorlar. Biz de, 'kim desteklerse desteklesin, kim arka çıkarsa çıksın bizi durduramayacaklar' diyoruz. Biz 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Çok şükür buna da muktediriz. Bunu yapacağız inşallah. Terör bitinceye kadar, en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek. Çünkü yarım bırakmak yok. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız" dedi.
'12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Terörle mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Akar, "Nitekim dün akşam yine teröristler bir saldırı teşebbüsünde bulundular. Bizim üs bölgelerimize ateş ettiler. Buna karşılık da Mehmetçik gerekli karşılıkları verdi. Hem Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde hem Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şu ana kadar aldığımız bilgilere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bunu yapmaya devam edeceğiz. En sonuna kadar da bu devam edecek. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Teröristlerin tek şansı var. O da Türk adaletine teslim olmak. Başka şansları yok. Bugüne kadar yapılan bu operasyonlarda büyük başarılar elde edildi. Bu büyük başarılarla en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize ait. Buradan sonra da devam eden operasyonlarda Mehmetçik şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Bunların mutlaka hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-04-17 21:56:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi
Kayseri'de bahçe mobilyaları fabrikasında yangın 
YEREL HABERLER Kayseri'de bahçe mobilyaları fabrikasında yangın 
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın ...
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, esnafı ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayserispor'dan Dursun Özbek'in otelinde konaklamalarıyla ilgili eleştirilere yanıt
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Dursun Özbek'in otelinde ...
Kayseri'de MHP'ye katılanlara rozet takıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de MHP'ye katılanlara rozet takıldı
Recep Bağlamış'tan sera organize sanayi bölgesine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Recep Bağlamış'tan sera organize sanayi bölgesine ...
Kayseri'de çiftçilere 15 ton nohut tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de çiftçilere 15 ton nohut tohumu dağıtıldı
Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı
Liseliler görme engelliler için sesli ve kabartmalı coğrafya atlası hazırladı
YEREL HABERLER Liseliler görme engelliler için sesli ve kabartmalı ...
ASPİLSAN, yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak
YEREL HABERLER ASPİLSAN, yeni nesil ürünlerini TEKNOFEST'te ...
Bakan Akar şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Akar şehit ailesini ziyaret etti
Kayseri'de Kadir Gecesi mesajları
YEREL HABERLER Kayseri'de Kadir Gecesi mesajları
Kocasinan'ın "Dost Mağazası" bayrama hazır
YEREL HABERLER Kocasinan'ın "Dost Mağazası" bayrama hazır
Kayseri'de çiftçilere 400 ton tohumluk desteği verilecek
YEREL HABERLER Kayseri'de çiftçilere 400 ton tohumluk desteği ...
Kayseri'de BBP'nin milletvekili adayları seçim çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kayseri'de BBP'nin milletvekili adayları seçim ...
Ağabeyini vazgeçirmeye çalışırken başladığı kick boksta şampiyonluklar elde etti
YEREL HABERLER Ağabeyini vazgeçirmeye çalışırken başladığı kick ...
Talas'ta Gezici Kanser Tarama Aracı hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Talas'ta Gezici Kanser Tarama Aracı hizmet vermeye ...
Akar: Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Akar: Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin ...
AK Parti'li Özhaseki, partisinin "Milletvekili Aday Tanıttım Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki, partisinin "Milletvekili Aday ...
Büyükşehir Belediyesine "En İyi Stant Dekoru" ödülü
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesine "En İyi Stant Dekoru" ödülü
KAYÜ Rektörü Karamustafa, Turizm Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü Karamustafa, Turizm Haftası'nı kutladı
MHP milletvekili adayları Sarız ve Pınarbaşı'nda vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER MHP milletvekili adayları Sarız ve Pınarbaşı'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.