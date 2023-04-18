Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2023-04-18 13:48:00



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