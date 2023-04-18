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Bakan Akar: Mehmetçik, teröristlerin sözde kalesi Çemçö Mağarası'na girdi (3)

DHA

Bakan Akar: Mehmetçik, teröristlerin sözde kalesi Çemçö Mağarası'na girdi (3)


'28 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE SEVK EDİLDİ'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen tohum ve aspir dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ramazan ayında dahil alçakların yaptığı saldırılar karşılıksız bırakılmadı. Dün yapılan iki günlük operasyon sonucunda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de çok güvendikleri sözde 'kale' olarak adlandırdıkları, Zap bölgesindeki Çömçe Kalesi'ne de oradaki alanda Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı. Çok ciddi miktarda araç, gereç, silah ve mühimmat ele geçirildi. Dolayısıyla terörü bitirmekte kararlıyız" diye konuştu.
'HAYVANCILIK KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPILACAK'
Tarım ve hayvancılık konusuna değinen Bakan Akar, "Tarım ve hayvancılık ülkemizin ve milletimizin ekonomik anlamda sigortası. Bu manada çalışmalarımızı ne kadar yaysak, ne kadar çalışsak, ne kadar emek ve zaman sarf etsek azdır. Bunun bilinciyle devletimiz bu çalışmaları büyük bir dikkatle sürdürüyor. Alınması gereken tedbirler var. Bunun farkındayız. Bu tedbirler alındı, alınıyor. Özellikle bu seçimden sonra çok daha kapsamlı bir şekilde tarım ve hayvancılık konusunda yapılması gereken ne varsa bunlar da yapılacak. Biz burada tarım hayvancılığın önemini biliyoruz ve bunun için yapmamız gerekenleri de sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'UKRAYNA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK'
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un Şanlıurfa'ya geldiğini söyleyen Bakan Akar, "Kendileriyle biraz sonra görüşmemiz olacak. Bazı konular ve bazı pürüzler var. İnşallah onları da görüşüp, gidereceğiz. Bu çalışmalar sonucunda 28 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna'dan ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildi. Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, bunu da yapan Türkiye'dir" dedi.
'TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA KAZANIMLARIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'
Terörle mücadeleye çok emek harcadıklarını belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Hepsinden öte de çok şehit verdik. Bu terörle mücadele konusunda geldiğimiz noktada kazanımlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu konuda endişelerimiz var. Bazı partiler, bazı ittifaklar, teröristlerin başını serbest bırakacaklarını, bunları tahliye edeceklerini, yani bunlara şu hakları vereceklerini, bunları ülkeye sokacaklarını, terörle mücadeleyi durduracaklarını, Suriye'de, Irak'ta bulunmayacağımızı, Mehmetçiği çekecekleri gibi son derece endişe verici beyanlarda bulunuyorlar. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar gerçekten bizim bütün emeklerimizi boşa çıkaracak birtakım girişimler. Dolayısıyla, 'teröristlerle herkes arasına mesafe bırakmalı' diyoruz. Teröristlerle arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır. Seçimlerin bu anlayışla bitmesini, bu zihniyetin açıkça görülmesini de yine sizlerden, vatandaşlarımızdan bekliyoruz." (DHA)
Furkan KAVUKLU-Sevilay/KAYSERİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-04-18 17:52:48

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