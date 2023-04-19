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Kayseri'de lokomotifin çarptığı TIR'ın sürücüsü öldü

DHA

Kayseri'de lokomotifin çarptığı TIR'ın sürücüsü öldü


Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bariyeri bulunmayan hemzemin geçitte lokomotifin TIR'a çarptığı kazada, sürücü Ahmet Avşar, hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Boğazköprü mevkisinde meydana geldi. Bariyeri bulunmayan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ahmet Avşar idaresindeki 34 ACD 094 plakalı kum yüklü TIR'a lokomotif çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Ahmet Avşar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, yaralı TIR sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Avşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde toprağa verilecek. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-04-19 10:38:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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