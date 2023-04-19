Futbolda başarı elde edemeyince muaythaiye başlayan Nadiye, Avrupa şampiyonu oldu



Özge ARIK-Sevilay AY/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, futbol branşında başarı elde edemeyince 3 yıl önce muaythai sporuna başlayan Nadiye Özdemir (21), Avrupa Şampiyonu oldu. Özdemir, "Üniversiteyi kazandıktan sonra futbolda bir başarı elde edemediğim için branş değiştirmek istedim ve bu sporda karar kıldım. Başarı olmadan mutlulukta olmuyor. Güzel bir spor, herkese tavsiye ederim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nadiye Özdemir (21), spor hayatına futbol ile başladı. Futbolda başarı elde edemeyen Özdemir, 3 sene önce muaythai sporuna yöneldi. Geçen süreç içinde yoğun çalışma temposu içine giren Özdemir, 21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Spora başlangıç sürecini anlatan Özdemir, "Ben spor hayatıma ilk olarak futbol ile başladım. Üniversiteyi kazandıktan sonra futbolda bir başarı elde edemediğim için branş değiştirmek istedim ve bu sporda karar kıldım. 3 senedir bu sporu yapıyorum. Haftada 3 gün 2 saat akşamları antrenmanımız oluyor. Maç döneminde bu program değişiyor. Maçlar yaklaştığı zaman bu antrenmanlar her güne yayılıyor" diye konuştu.

"KÜRSÜDE İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Şampiyona hakkında konuşan Özdemir, "Şampiyona 21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. 26 ülkeden 540 sporcu vardı. Bu yarışmada 1'incilik madalyası aldım. İlk başta heyecan oluyor. Maçı kazandıktan sonra üzerimizdeki yük gidiyor. Bir rahatlık geliyor. Kürsüde İstiklal Marşı'nın okunması beni çok etkiledi. Bundan sonraki hedefim Fas'ta düzenlenen yarışmaya katılıp Dünya Şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.

"AİLEM BENİMLE GURUR DUYDU"

Ailesinin verdiği tepkiye değinen Özdemir, "Bu spora başlarken babam bana kıyamadığı için beni desteklemedi. Annem de 'yapmak istiyorsan yap, ben senin arkandayım' dedi. Babam başarı elde ettiğimi, bu sporu yaptığımı ve kendimi ezdirmediğimi görünce o da artık beni desteklemeye başladı. Şu an annemden daha çok destekliyor diyebilirim. Ben şampiyon olunca ailem çok mutlu oldu. Ailem benimle gurur duydu. Çok sevindiler" dedi.

"GÜZEL BİR SPOR, HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Özdemir, şöyle konuştu: "Benim yaşımdaki kadınlar için biraz geç olabilir çünkü ben bu spora biraz geç başladım. Bunun biraz sıkıntıları var. Ama ne olursa olsun başarı elde edildiği zaman özgüven artıyor. Başarı olmadan mutlulukta olmuyor. Güzel bir spor, herkese tavsiye ederim." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nadiye Özdemir'in antrenmanından genel görüntü

-Detay görüntüler

-Nadiye Özdemir'in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK

2023-04-19 10:54:07



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