Kayserispor - Kasımpaşa: 0-0

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
KAYSERİSPOR: Bilal Beyazit, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Ackah (Dk. 65 Cardoso), Kemen, Mensah (Dk. 77 Gavranovic), Mane (Dk. 77 Attamah), Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek), Thiam
KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Ouanes, Djilobodji, Donk, Fabiano, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 65 Eysseric), Tırpan, Chouiar (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Fall (90+3 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 82 Bahoken)
SARI KARTLAR: Kemen (Yukatel Kayserispor), Koita, Tırpan (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Djilobodji (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
24'üncü dakikada Kasımpaşa atağında, sağ kanatta topla buluşan Fall'in ceza sahasına ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam'ın pasında ceza sahasında bulunan Kemen'in vuruşunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
36'ncı dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun kaleye sert şutunu kaleci Günay kurtardı.
89'uncu dakikada sol kanatta ilerleyen Bahoken ceza sahası içindeki Fall'a pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall'ın şutunu Bilal ayağı ile çelerek uzaklaştırdı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-04-19 19:02:16
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