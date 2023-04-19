Kayserispor - Kasımpaşa: 0-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

KAYSERİSPOR: Bilal Beyazit, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Ackah (Dk. 65 Cardoso), Kemen, Mensah (Dk. 77 Gavranovic), Mane (Dk. 77 Attamah), Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek), Thiam

KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Ouanes, Djilobodji, Donk, Fabiano, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 65 Eysseric), Tırpan, Chouiar (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Fall (90+3 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 82 Bahoken)

SARI KARTLAR: Kemen (Yukatel Kayserispor), Koita, Tırpan (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Djilobodji (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

24'üncü dakikada Kasımpaşa atağında, sağ kanatta topla buluşan Fall'in ceza sahasına ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam'ın pasında ceza sahasında bulunan Kemen'in vuruşunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

36'ncı dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun kaleye sert şutunu kaleci Günay kurtardı.

89'uncu dakikada sol kanatta ilerleyen Bahoken ceza sahası içindeki Fall'a pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall'ın şutunu Bilal ayağı ile çelerek uzaklaştırdı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-04-19 19:02:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.