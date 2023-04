Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün kazanabilseydik belki de 5'inci sıraya yükselecektik. Ama oyuncuların özellikle biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim" dedi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise "Bugün maçın sonunda her iki takım da 1'er puanla ayrıldı. Aldığımız puandan dolayı mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İki takım öncelikle gol yememeyi, oyunu korumayı, sağlam oynamayı düşündü. Futbol kamuoyundan böyle bir oyun için özür diliyorum. Çünkü biz böyle oynamaya alıştırmadık insanları. Şimdiye kadar çok coşkulu oynayan, çok pozisyona giren, rakibi hep geriye ittiren ve pas oyununu iyi oynayabilen bir görüntü veriyorduk. Bugün maalesef bunu veremedik. Kolay mı? Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine bence hiç kolay değil. Oyunun sonlarında maçı öyle bitirmek için resmen savaştık. Biz çok pozisyona giremedik ama Bilal iki tane çok kritik pozisyon kurtardı. Onu tebrik ediyorum" diye konuştu.

"MENTAL YORGUNLUK VE YALNIZLIĞA DOĞRU GİTMEYE BAŞLADIK"

Takımın yalnız bırakıldığını belirten Atan, "Bu takımın sezon başından beri çok güzel bir hikayesi var. Oyuncularım inanılmaz bir hikaye yazdılar. Taraftarla birleşip, şehirle birleşip çok güzel bir hikaye yazdılar. Yazmaya da devam edebiliriz ama nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum. Mental yorgunluk ve yalnızlığa doğru gitmeye başladık. Son 10 yılın 9 sezonunu belki de küme düşme potasında çok fazla sayıda transferler yaparak kapatan Kayserispor şu an birçok oyuncusunu kaybetmesine ve iki dönem transfer yasağına rağmen ligin zirvesine çok yakın. Bugün kazanabilseydik belki de beşinci sıraya yükselecektik. Ama oyuncuların özellikle biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Sürdürülebilir bir yapıya doğru gideceğimize dair umutlarımız artmıştı ama şu an sağ olsun başkanımız inanılmaz çalışıyor. Çok fazla mesai harcıyor. Ancak biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim. Açık ve net" ifadelerini kullandı.

ÖZDEŞ: KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise "Bugün maçın sonunda her iki takım da birer puanla ayrıldı. Aldığımız puandan dolayı mutluyum. Ancak, maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunun karşılığında ve girdiğimiz net pozisyonlara baktığımda bir parça da içim buruk. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Kayserispor iç sahada önemli performans gösterdi ve bu sene ligimizin önemli takımlarından biri. Planlı oynayan bir takım. İyi bir maç oldu. Bugün oynadığımız oyun iştahı ve disiplini gelecek haftalar için referans oluşturuyor. Şimdi bunu sürdürmek istiyoruz. Geniş bir kadrom var. Şimdi hiç beklemeden pazar günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bu bulunduğumuz bölgeden kazanarak çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bunu gerçekleştirecek gücümüz var" şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan ve Kemal Özdeş'in açıklamaları

