Pençe- Kilit şehidi üsteğmen, mezarı başında anıldı



Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)'PENÇE-Kilit Operasyonu'nda Linik Dağı bölgesinde hava hücum harekatında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlamasıyla yaralanan ve hastanede şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş (31), şehadetinin 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan 2022 gecesi başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Delibaş, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Delibaş, Ramazan Bayramı öncesi arife gününde, Kartal Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Anma programına, şehidin babası Osman, annesi Gülendam Delibaş, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Duaların okunduğu programda şehidin annesi gözyaşı döktü. Şehidin babası Osman Delibaş, "Şehidimizi anmak için geldik. Şehit olalı 1 sene oldu. Ölüm yıl dönümü 2 gün önceydi. Bugün ziyaretine geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-20 18:02:06



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