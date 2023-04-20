Tartıştığı kardeşini ve annesini bıçakla yaraladı



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de Mehmet Orhan, tartıştığı kardeşi Ramazan ve annesi Fadime Orhan´ı bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi´nde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Mehmet Orhan ile kardeşi Ramazan Orhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Orhan, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Ramazan´ı ve o sırada araya girmek isteyen annesi Fadime Orhan´ı yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Mehmet Orhan, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-20 21:36:34



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