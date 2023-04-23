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Malatyalı depremzede Hatice Sıla Bal: Tekvandoya devam edince psikolojim düzeldi

DHA

Malatyalı depremzede Hatice Sıla Bal: Tekvandoya devam edince psikolojim düzeldi


Sevilay AY-Özge ARIK/KAYSERİ,(DHA)Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Malatya'daki evleri ağır hasar gören ve ailesiyle birlikte Kayseri'ye yerleşen tekvando sporcusu Hatice Sıla Bal (16), Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Bal, "Depremden sonra Kayseri'ye gelip bu spora devam edince psikolojim düzeldi. Zonguldak'ta Türkiye şampiyonası var. Orada 1'inci olup dünya şampiyonasına gideceğim" dedi.
Lise 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Sıla Bal, 6 yıl önce arkadaşlarından etkilenerek tekvando sporuna başladı. Geçen süreçte antrenörlerinin de yardımıyla çeşitli yarışmalara katılan Hatice Sıla Bal, birçok başarı elde etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma yol açan depremde, Malatya'da ailesiyle birlikte evleri hasar gören Bal, Kayseri'ye akrabalarının yanına yerleşti. Burada Malatya'daki spor hocasının yönlendirmesiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün spor salonuna kaydoldu. Antrenmanlarına burada devam Bal, Nevşehir'de düzenlenen okullar arası tekvando yarı final yarışmasında birinci oldu. Hatice Sıla  Bal'ın şimdiki hedefi ise Türkiye şampiyonu olarak dünşa şampiyonasında yer almak. Yaşadığı durumu anlatan Bal, "Deprem anı çok kötüydü. Yaşamayan bilemez. Evimiz 6 katlıydı biz 4'üncü katta oturuyorduk. Evimiz hasarlı olduğu için Kayseri'ye akrabalarımızın yanına taşındık. Spora ortaokulda başladım. Arkadaşlarım tekvandoya gidiyordu. Özendim ve onlar gidince bende gitmek istedim. 2 aydır Kayseri'deyiz. Malatya'daki hocalarımın yönlendirmesiyle burada spora tekrar başladım. Emniyet Spor Kulübü bana kucak açtı. Spora burada devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİDECEĞİM"
Elde ettiği başarılara değinen Bal, "Türkiye şampiyonalarına gittim. Bölge 1'inciliklerim ve Malatya şampiyonluklarım var. Türkiye'de ilk 8'e ve ilk 5'e girdim. Beni burada maçlara hazırladılar. Nevşehir'e gittim ve 1'inci oldum. Yaklaşık 20 gün sonra Zonguldak'ta Türkiye şampiyonası var. Orada da 1'inci olup dünya şampiyonasına gideceğim" şeklinde konuştu.
Tekvando sporunu herkese tavsiye eden Bal, şöyle konuştu: "Depremden sonra Kayseri'ye gelip bu spora devam edince  psikolojim düzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Spor yapmayanlarda başlasınlar. Ortaokulda futbol, voleybol ve basketbol oynadım ama tekvando daha iyiydi. Bırakmadım ve hala devam ediyorum."
MEHMET ALİ DAĞLI: KENDİSİ ÇOK İYİ BİR İNSAN AYNI ZAMANDA ÇOK İYİ BİR SPORCU
Hatice Sıla Bal'ın hocası Mehmet Ali Dağlı ise "Sıla maalesef bir depremzede. Keşke bu şekilde tanışmasaydık. Ama hayatın içinde acısıyla tatlısıyla her şey var. Malatya'da depremden dolayı evleri hasar görünce Kayseri'ye taşındılar. Oradan antrenör arkadaşımız bizleri aradı. Sıla'ya yardımcı olmamızı söyledi. Birine yardım edebilmekten dolayı mutlu olduk. Burada Sıla'ya sahip çıktık. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Kendisi çok iyi bir insan, aynı zamanda çok iyi bir sporcu. Çok çalışkan. Memnunuz kendisinden. İnşallah büyük başarılar bekliyoruz. 20 gün sonra Zonguldak'ta okullar arası Türkiye şampiyonası var. Orada 1'inci olursa Sıla'yı dünya şampiyonasına göndereceğiz" dedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hatice Sıla Bal'ın antrenmanından genel görüntüler
-Detay görüntüler
-Hatice Sıla Bal'ın açıklamaları 
-Mehmet Ali Dağlı'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY
2023-04-23 12:48:06

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