Güvenlik görevlisi tabancasını temizlerken kendini vurdu

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'DE, bir fabrikanın güvenlik görevlisi olan Ali B., temizlediği tabancasının ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir fabrikanın güvenlik kulübesinde meydana geldi. İddiaya göre, şeker üretim fabrikasında güvenlik görevlisi olan Ali B. tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı. Ali B., bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-04-25 13:26:27
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